Ue: prossimo presidente Eurogruppo verrà eletto il 5 dicembre

- Il prossimo presidente dell’Eurogruppo verrà eletto nel corso della riunione dei ministri dell’Economia che si terrà il 5 dicembre. Lo ha affermato il presidente dell’Eurogruppo e ministro dell’Economia, Paschal Donohoe, in conferenza stampa dopo la riunione con i colleghi. Donohoe ha ricordato come il proprio mandato scadrà a metà del gennaio 2023 e che quindi il suo successore verrà scelto alla riunione del 5 dicembre, con le candidature dei ministri interessati che dovranno pervenire entro il 24 novembre. "Per me è stato un privilegio" e "un onore", ha concluso il ministro irlandese.(Beb)