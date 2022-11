Auto: Renault presenta domani il progetto di riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault presenta domani il suo progetto di riorganizzazione delle attività termiche ed elettriche. Per quest'ultima attività, il costruttore automobilistico francese ha previsto il lancio di una nuova controllata, Ampere, che impiegherà in tutto 10 mila dipendenti, tutti basati in Francia. Renault resterà l'azionista di riferimento, con una partecipazione riservata anche all'alleato Nissan. Ma le trattative tra di due gruppi sono ancora in corso. All'interno della controllata Horse dovrebbero invece confluire le attività termiche e ibride. Anche in questa nuova realtà sono previsti 10 mila dipendenti, sebbene tutti basati fuori dai confini francesi. Nissan non ha previsto investimenti all'interno di Horse.(Frp)