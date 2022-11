Migranti: Soumahoro (Avs), Ue sia solidale, chi sbarca in Italia sbarca in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "sia solidale con l’Italia, perché chi sbarca qui sbarca in Europa. L'impreparazione del governo di Giorgia Meloni su immigrazione e asilo toglie credibilità all’Italia e irrigidisce i partner Ue con il rischio di isolamento". Lo scrive su Twitter il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Aboubakar Soumahoro, che si è recato a Catania per la vicenda dello sbarco di migranti dalle navi delle Ong. "A giorni sarò a Bruxelles per questa causa", annuncia. (Rin)