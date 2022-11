Giustizia: monitoraggio trimestrale 2022, in calo pendenze civili e penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano le pendenze, sia nel civile che nel penale. Il monitoraggio nazionale sull’andamento dei procedimenti civili e penali e dell’arretrato civile - aggiornato trimestralmente - evidenzia per il primo semestre 2022, informa sul suo portale il ministero della Giustizia, un miglioramento rispetto alla fine del 2021: nel settore civile si riducono infatti del 5,4 per cento, mentre nel settore penale la riduzione si attesta sul 4,9 per cento. Questi i risultati elaborati dalla direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del dipartimento per la Transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. Per la prima volta dal 2003, le pendenze totali nel settore civile scendono al di sotto dei 3 milioni. Sempre con riferimento alla fine del 2021, l’arretrato civile è diminuito del 3 per cento in Tribunale, del 14,1 per cento in Corte d’appello e del 3,9 per cento in Corte di cassazione. Sebbene i due dati non siano immediatamente confrontabili (si considera qui il totale dei procedimenti pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari italiani), la tendenza osservata è coerente con quella rilevata in ambito Pnrr. (segue) (Rin)