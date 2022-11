Economia: Giorgetti, aspettiamo proposta Commissione Ue su riforma patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del patto di stabilità "aspettiamo la proposta della Commissione Ue". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un punto stampa alla fine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. "Aspettiamo la proposta della Commissione Ue, dovrebbe esserci qualche passo in avanti", ha detto. "Qualsiasi ipotesi deve avere dei requisiti. Prima di tutto la semplicità, che sia comprensibile a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Poi la fattibilità", ha aggiunto. "Viviamo tempi particolarmente complicati e dobbiamo essere pronti a essere reattivi e flessibili riguardo le circostanze avverse che si presenteranno dopo la pandemia e la crisi energetica", ha aggiunto. (Beb)