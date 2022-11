© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione alla stampa della mostra "Bosch e un altro Rinascimento".Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 12)Il sindaco Giuseppe Sala, affiancato dall'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, interviene alla giornata conclusiva del Forum della rigenerazione urbana “Progettare Milano - Per una città policentrica, responsabile e attrattiva”, iniziato giovedì scorso.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore17:30)REGIONE“Giornata della Ricerca” di Regione Lombardia. In questa occasione, sarà consegnato il premio “Lombardia è Ricerca” da un milione di euro che ogni anno viene assegnato a chi si è distinto per la sua attività di ricerca. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale alla ricerca Fabrizio Sala e il presidente di "Fondazione Veronesi", Paolo Veronesi.Teatro alla Scala (ore 9:15)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Gli assessori regionali a turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, e a comunicazione, giovani e città metropolitana, Stefano Bolognini partecipano alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 della Festa del Torrone, in programma a Cremona dal 12 al 20 novembre prossimi.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)Convegno "Illuminazione pubblica: nuove possibilità di risparmio e controllo dell’inquinamento luminoso".Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 14:30)VARIEInaugurazione della 79ª Edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote. Il taglio del nastro è preceduto da un talk show inaugurale condotto dalla giornalista Federica Masolin, al quale partecipano Pietro Meda, presidente di Eicma S.p.A., Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Daniela Santanchè, Ministro del turismo, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Roberto Luongo, direttore generale di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).Centro congressi stella polare, Milano Rho-fiera, sala aquarius, porta Sud (ore 11) (Rem)