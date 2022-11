© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì all'assistenza umanitaria di deboli e malati, e su questo l'Europa ci deve aiutare, ma fermezza nei confronti di tutti coloro che non hanno diritto e titolo per entrare in Italia. "Questa è la linea del governo Meloni, l'immigrazione va regolata dalla legge e non dagli scafisti". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Fratelli d'Italia (Fd'I) al Senato, Lucio Malan, ai giornalisti uscendo da palazzo Madama. (Rin)