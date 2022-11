Lavoro: Capone (Ugl), serve piano nazionale sulla sicurezza per fermare strage dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "Continua senza tregua l'intollerabile strage dei lavoratori. Esprimo il cordoglio dell'Ugl alla famiglia dell'operaio di 41 anni che ha perso la vita dopo essere stato travolto e schiacciato da numerosi tubi di metallo a La Loggia nel Torinese". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Silvia Marchetti, segretario regionale Ugl Piemonte, in merito all'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio di 41 anni a La Loggia nel Torinese. "Un gravissimo infortunio sul lavoro - ha continuato - che si doveva e poteva evitare. Auspichiamo che le Forze dell'ordine chiariscano quanto prima la dinamica dell'incidente. E' inaccettabile, tuttavia, parlare di fatalità di fronte all'ennesima vittima sul luogo di lavoro. Urge un piano nazionale sulla sicurezza dei lavoratori diretto a rafforzare i controlli attraverso un maggior coordinamento delle banche dati. E' fondamentale, inoltre, incrementare gli investimenti destinati alla formazione sulla sicurezza. Con la manifestazione 'Lavorare per vivere' l'Ugl intende sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul tragico fenomeno delle cosiddette 'morti bianche'". (Rin)