Roma: controlli a Colleferro, 3 denunce e una segnalazione (2)

- Alla mirata attività preventiva hanno preso parte le “gazzelle” del pronto intervento del nucleo radiomobile e quelle della stazione di Carpineto Romano, che hanno consentito di deferire complessivamente tre persone alla Procura della Repubblica di Velletri nonché segnalare alla Prefettura di Roma un 18enne per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Più nel dettaglio, i carabinieri della Stazione di Carpineto Romano hanno sorpreso un 52enne alla guida di un carro-funebre con patente di revocata e sprovvisto di assicurazione, revisione e documenti di circolazione. Il carro-funebre è stato sequestrato e l’uomo denunciato. Denunciato anche un 51enne di Segni che, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per pregressi reati, nella notte, si è allontanato arbitrariamente, senza alcuna autorizzazione, dalla sua abitazione. (segue) (Rer)