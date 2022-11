Roma: controlli a Colleferro, 3 denunce e una segnalazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri notte, invece, a Colleferro, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno eseguito posti di controllo alla circolazione lungo le vie principali denunciando un 27enne di Segni sorpreso alla guida di un’auto con tasso alcolemico superiore al consentito. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni mentre la patente di guida dell’uomo è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto con ordinanza prefettizia. Nei pressi di Piazza Aldo Moro, infine, a finire nel mirino dei militari del Comando Stazione di Carpineto Romano è stato un 18enne di Segni controllato insieme a due coetanei e trovato in possesso di una modica quantità di hashish dichiarata per uso personale. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 198 persone, controllato 126 veicoli e 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguito 7 perquisizioni, sequestrato un’autovettura e ritirato 2 patenti di guida elevando 5 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada - per un importo complessivo di oltre 2.000 euro - decurtando un totale di 25 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. (Rer)