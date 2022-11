Spagna: Psoe, nessun dirigente ha visitato ex presidente Puigdemont per negoziare ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) non ha mai visitato l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, in Belgio per negoziare il suo ritorno in Spagna. Lo ha detto la portavoce socialista e ministra dell'Istruzione e della Formazione professionale, Pilar Alegría, indicando che "non danno alcun valore" alle parole dell'ex presidente, "una persona in fuga che dovrebbe dare spiegazioni al sistema giudiziario di questo Paese". Il 30 ottobre scorso, Puigdemont aveva dichiarato di aver ricevuto visite da parte di membri del Psoe per generare "aspettative di buon trattamento attraverso la riforma del codice penale e la grazia se e quando avesse accettato di comparire davanti alla Corte Suprema". A questo proposito, in una lettera di due pagine condivisa in occasione dei 5 anni della sua fuga in Belgio, il leader indipendentista ha insinuato di essere "sicuro" che il presidente del governo, Pedro Sanchez "sapesse" di cosa stesse parlando. (segue) (Spm)