Spagna: Psoe, nessun dirigente ha visitato ex presidente Puigdemont per negoziare ritorno (2)

20 luglio 2021

- Per quanto riguarda la possibile riforma del reato di sedizione, Pilar Alegria ha ribadito che il Psoe ha difeso la standardizzazione del codice penale con il resto delle democrazie più avanzate d'Europa fin dall'inizio della legislatura e ha insistito sul fatto che per realizzarla servono "almeno 176 voti". La portavoce socialista ha rivendicato il fatto che la sua formazione sta rispettando i suoi impegni e che questa riforma sarà quindi possibile quando passerà al Congresso e il resto dei gruppi necessari per raggiungere la maggioranza la accetteranno e approveranno. "Ci deve essere una volontà da parte degli altri partiti che siedono in Parlamento", ha ricordato Alegria. (Spm)