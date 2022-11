Francia-Regno Unito: Sunak, volontà di cooperare con Parigi sull'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato di voler "cooperare" con la Francia nel capo dell'immigrazione. La dichiarazione è arrivata dopo un incontro tra il premier britannico e il presidente francese Emmanuel Macron a margine della Cop27 di Sharm el Sheikh. "È stato formidabile incontrare il presidente Macron per parlare non solamente della lotta contro l'immigrazione illegale ma anche di altri settori", ha detto Sunak. "Penso che ci sia un'opportunità da raccogliere per lavorare insieme, non solamente con i francesi ma anche con altri Paesi", ha aggiunto il premier britannico. (Frp)