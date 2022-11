Lavoro: Inps, esonero contributivo per donne dopo il parto, riformare politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una politica di sostegno alla natalità e alla conciliazione tra famiglia e lavoro. "Immagino un esonero contributivo per le donne dopo il parto". È la proposta del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in occasione dell'incontro "Conoscere il Paese per costruire il futuro", organizzato con l'Università della Calabria per la presentazione del rapporto annuale dell'Istituto. Il rapporto ha evidenziato un contesto caratterizzato da lavoro povero, redditi bassi, precarietà e tante pensioni sotto i 12 mila euro l’anno. La percentuale di lavoratori sotto la soglia di nove euro lordi l’ora è del 28 per cento, ovvero oltre 4,3 milioni di persone, e quasi un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro al mese, considerando anche i part-time. Tridico ha sottolineato la necessità di "conciliare natalità e incentivi per la riassunzione". Le politiche sulla decontribuzione, secondo il presidente dell'Inps, "vanno calibrate bene. Il Paese ha un costo del lavoro più alto della media rispetto agli altri Paesi Ue. Nel 2021 l'istituto ha riconosciuto esoneri contributivi per circa 24 miliardi di euro". Tridico ha precisato come la decontribuzione debba intervenire sulla riduzione del costo del lavoro piuttosto che sulla creazione di occupazione e che bisogna riformare il sistema di politiche attive, piuttosto che il Reddito di cittadinanza. "Il reinserimento nel mercato del lavoro non funziona", ha avvertito. (segue) (Rin)