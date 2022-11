Lavoro: Inps, esonero contributivo per donne dopo il parto, riformare politiche attive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria De Paola della Direzione centrale Studi e ricerche Inps ha affermato che se si vuole invertire il calo demografico, "bisogna dare supporto alle famiglie con politiche che rendano l'occupazione più stabile e i salari più alti". De Paola ha sottolineato la necessità di "favorire la natalità in Italia. Se sommiamo le perdite di nascite avvenute dopo le due guerre, il numero è inferiore al calo registrato dagli anni Settanta in poi". L'Assegno unico universale "è stato uno strumento importante, soprattutto al Sud". Inoltre, bisogna "cercare di raggiungere un equilibrio nella divisione dei carichi domestici", ha aggiunto. La professoressa ha riportato, tra l'altro, un dato significativo sul Reddito di cittadinanza: solo il 30 per cento dei percettori ha un contributo nei tre anni precedenti di poche settimane lavorative. De Paola ha quindi sottolineato la necessità di "valutare l'aspetto relativo al lavoro" ma ricordando comunque che si tratta di una "politica di contrasto alla povertà". Inoltre, ha segnalato che la Decontribuzione Sud ha avuto un effetto positivo sull'occupazione ma non sui salari. (Rin)