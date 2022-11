Sicurezza: Sardone (Lega), Milano capitale del crimine e Sala pensa a silenziare chi denuncia emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il sindaco Sala, che con le sue politiche di accoglienza sfrenata e buonismo dominante ha reso Milano la capitale italiana del crimine, trova pure il coraggio di prendersela con chi giustamente fa notare che in città esiste un allarme sicurezza concreto e reale. Matteo Salvini ha ragione nel sottolineare l'emergenza in atto in città, tra aggressioni, rapine violente, molestie sessuali, abusivismo, degrado. Capiamo che il nervosismo di Sala derivi dal fatto che gli vengano fatte presenti le proprie gravi mancanze, però pensi a lavorare per Milano anziché perdersi in inutili polemiche". Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. (Com)