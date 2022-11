Milano: Truppo (Fd’I), parte seconda fase raccolta firme contro Area B, il centrodestra è unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Riccardo Truppo, ha fatto il punto sulle iniziative di coalizione contro Area B, spiegando che "l'iniziativa di delibera popolare è partita con la prima fase di raccolta delle 250 firme minime necessarie, le abbiamo superate abbondantemente e possiamo protocollare la proposta. Adesso parte la fase finale con tutto il centrodestra unito, i cittadini vedranno nelle piazze tutti insieme: Lega, Forza Italia Fratelli d'Italia, Milano popolare e la Lista civica Bernardo per raccogliere firme in piazza, che non devono limitarsi alle 5mila. Ci auspichiamo, infatti, di superare abbondantemente questo numero per poter poi discutere in Aula con i consiglieri comunali anche il rinvio dei dodici mesi dei divieti del 1° ottobre". Lo ha dichiarato a margine della conferenza stampa del centrodestra a Palazzo Marino. "Riteniamo Area B un provvedimento anche se vogliamo utile, ma nel momento sbagliato. Non è il tempo giusto per chiedere ai cittadini sacrifici di questo genere, e secondo noi anche quando hanno votato Sala i cittadini non sapevano di quali mezzi si stesse parlando - ha poi concluso Truppo - non c'è stata l'informazione adeguata, così il 1° ottobre si sono ritrovati a dover cambiare auto recentissime nel momento sbagliato". (Rem)