Somalia: attacco a base militare Galgadug, cinque morti e dieci feriti

- Almeno cinque persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite in seguito a pesanti combattimenti scoppiati tra le forze dell'Esercito nazionale somalo (Sna) - sostenuto dalle milizie dei clan - e i jihadisti di Al Shabaab. Lo riferisce l'emittente "Dalsan Tv", precisando che gli scontri sono avvenuti nel villaggio di Qayib a Galgadud. Secondo i residenti, i violenti combattimenti sono iniziati dopo che i jihadisti hanno fatto esplodere un'autobomba suicida in una base militare. In precedenza "Bnn Somalia" ha riferito dell'attacco effettuato dai jihadisti alla base, a pochi giorni dalla riconquista dell'area da parte delle forze governative. L'attacco è stato anche rivendicato da al Shabaab. Sabato il gruppo jihadista ha preso di mira un campo di addestramento militare vicino Mogadiscio, uccidendo cinque persone e ferendone altre undici. Lo ha riferito all'agenzia di stampa somala "Sonna" l'ufficiale Mohamed Abdullahi, spiegando che un'autobomba è stata fatta esplodere all'ingresso del campo e che l'attentato è stato rivendicato da al Shabaab. (segue) (Res)