Somalia: attacco a base militare Galgadug, cinque morti e dieci feriti (2)

- Venerdì scorso il governo aveva fatto sapere che l'esercito somalo e le milizie dei clan alleati hanno ucciso almeno 100 combattenti in pesanti combattimenti avvenuti nella regione centrale di Hiran, dove l'esercito somalo ha avviato ad agosto una massiccia offensiva contro i militanti jihadisti. Al Shabaab è sotto pressione dal mese di agosto, quando il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha iniziato una vasta offensiva concertata contro le milizie jihadiste, sostenuta dagli Stati Uniti e dalle milizie dei clan conosciuti localmente come macawisley, o "uomini con parei". Come rappresaglia, al Shabaab ha intensificato i suoi attacchi e ha rivendicato la responsabilità di due autobombe esplose la scorsa settimana nei pressi del ministero dell'Istruzione a Mogadiscio che hanno provocato la morte di almeno 120 persone. (Res)