Italia-Francia: Fitto a Parigi, con ministra Boone focus su Trattato Quirinale, migranti e energia

- Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha avuto oggi a Parigi al Quai d'Orsay un incontro di lavoro con la ministra francese per gli Affari europei Laurence Boone. Come riferisce una nota, i due ministri si sono dapprima soffermati sul Trattato del Quirinale concordando sull’opportunità di dare immediata attuazione a livello di ministri degli Affari europei dei meccanismi rafforzati di consultazione e di coordinamento previsti dall'Accordo. Sui temi migratori Fitto ha reiterato la posizione italiana sulla necessità di una soluzione europea al problema ribadendo l'impossibilità che l'Italia si faccia carico da sola dell'accoglienza di tutte le persone salvate in mare al di fuori delle acque Sar italiane e richiamando le responsabilità dei Paesi di bandiera delle navi delle Ong che effettuano i salvataggi. (segue) (Res)