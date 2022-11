Piemonte: firmato protocollo d'intesa sul nuovo ospedale Saluzzo-Savigliano-Fossano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questo pomeriggio il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, il sindaco di Savigliano Antonello Portera e il direttore generale dell'asp Cn1 Giuseppe Guerra sul nuovo ospedale di Saluzzo-Savigliano e Fossano. A partire da ora, la Regione entro tre mesi, provvederà a definire il quadro esigenziale e funzionale del nuovo ospedale, dopo di che l’Asl Cn1 avrà nove mesi di tempo per presentare lo studio di prefattibilità che definirà il quadro economico finanziario, le modalità realizzative e il cronoprogramma delle diverse fasi operative. "Un risultato di fondamentale importanza – hanno affermato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, raggiunto grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti, in modo particolare dei sindaci del territorio che hanno agito uniti per il bene comune, rappresentato da un’opera, il nuovo ospedale, di primario interesse per i cittadini del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Ora che il sito è individuato e il finanziamento è garantito, l’Asl Cn1, quale stazione appaltante, può procedere speditamente con l’iter di pianificazione tecnica e amministrativa per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale", hanno concluso.(Rpi)