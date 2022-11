Serbia: Consiglio Fiscale, Eps e Srbijagas costano alle casse statali circa 2 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Eps, i suoi problemi attuali sono quasi interamente dovuti alla gestione disastrosa dell'azienda negli anni precedenti", afferma il rapporto. Il Consiglio continua il rapporto criticando "la pratica frequente e scorretta" della conduzione della politica economica in Serbia di introdurre misure "una tantum", "al di fuori della normale procedura di bilancio", come per esempio "l'assegno per il secondo e terzo figlio, una tantum ai giovani o i voucher turistici", che secondo lo stesso organo sono misure "economicamente e socialmente sbagliate". "Ecco perché chiediamo nuovamente al governo di rinunciare finalmente a queste e ad altre politiche dispendiose e non mirate", conclude l'analisi. (Seb)