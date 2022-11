© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, hanno incontrato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida e i sottosegretari Patrizio Giacomo La Pietra e Luigi D’Eramo nella sede del Ministero (Masaf) in via XX Settembre. Al centro dei colloqui - si legge in una nota - gli interventi strategici di settore per la nuova legislatura. (Com)