Economia: ministro Giorgetti a Bruxelles, incontri con omologo irlandese Donohoe e olandese Kaag

- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha svolto due incontri bilaterali a Bruxelles con l'omologo irlandese Paschal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo, e con quella dei Paesi Bassi, Sigrid Kaag. I colloqui si sono tenuti prima dell'inizio della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Lo si apprende da fonti del ministero dell'Economia italiano. Stando a quanto si apprende, nel corso di entrambe le riunioni si sono toccati i temi del caro energia, del Pnrr e della modifica del patto di stabilità. Giorgetti, al suo primo appuntamento a Bruxelles in veste di ministro del governo Meloni, ha presentato brevemente le priorità economiche italiane in vista della manovra, e all'indomani della presentazione della Nadef, sottolineando l'approccio prudente e realista che intende tenere. Approccio chiesto anche dal Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa precedente l'Eurogruppo di oggi. (segue) (Beb)