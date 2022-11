Economia: ministro Giorgetti a Bruxelles, incontri con omologo irlandese Donohoe e olandese Kaag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come fanno sapere le fonti, Giorgetti ha tenuto conto, descrivendo la natura prudente del suo approccio, del buon andamento dell'economia, confermato anche dalle ultime rilevazioni dell'Istat e, dall'altro lato, dei rischi di un possibile andamento al ribasso della situazione economica, collegato specialmente al mercato dell'energia e all'inflazione. In entrambi gli incontri, il ministro ha poi sottolineato l'importanza di una politica comune per contrastare gli aumenti del prezzo dell'energia, ricordando il costo che molti Paesi hanno pagato a causa delle divisioni a livello europeo. Infine, in una prospettiva di governo di lunga durata, ha evidenziato la necessità che una nuova governance europea tenga conto delle caratteristiche economiche e finanziarie specifiche dei diversi Paesi dell'Unione, chiedendo di riconoscere il valore centrale della crescita nel garantire la sostenibilità economica. Questa sera, il ministro Giorgetti si recherà a cena con l'omologo francese Bruno Le Maire. (Beb)