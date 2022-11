Milano: Censi, Area B? predisposti aggiustamenti su osservazioni sindaci e amministratori metropolitani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco ha aperto un tavolo con il Consiglio metropolitano sulla base delle sue indicazioni e dell'ordine del giorno che è stato approvato, noi stiamo predisponendo una serie di aggiustamenti pertinenti sulla base delle osservazioni che sono state fatte dai sindaci e dagli amministratori metropolitani". Lo ha affermato Arianna Censi, assessore alla mobilità del Comune di Milano, a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino del centrodestra, in merito all'Area B. Alla domanda dei cronisti sulle misure da adottare e i temi da affrontare l'assessore ha risposto: "Ragionevolmente un tema relativo all'agevolazione per la vecchia targa nel momento in cui viene acquistata un'auto dai cittadini metropolitani, credo un tema per i redditi più bassi legato a una richiesta di maggiore chilometraggio e sono certa affronteremo il tema dell'accesso ai parcheggi per chi ha un abbonamento dove c'è una telecamera di Area B - ha poi concluso Censi - sostanzialmente il tema è riconoscere le osservazioni che vengono fatte per la condizioni di quei cittadini che hanno maggiori difficoltà". (Rem)