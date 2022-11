© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni per il Defr si concluderanno entro il 25 novembre. Lo ha stabilito la commissione Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte. A introdurre il documento l’assessore Andrea Tronzano, che ha ricordato come "si andrà nello specifico dei singoli settori nelle diverse Commissioni che, per competenza, lo esamineranno con i vari assessori". (Rpi)