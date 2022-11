© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Vannia Gava, pubblica su Twitter una foto che la ritrae con il ministro Casellati e spiega: "Siamo in treno di ritorno a Roma. Si apre una settimana decisiva, è in arrivo un nuovo decreto con sostegni a famiglie e imprese e procediamo a passo spedito verso la Legge di Bilancio con le misure di politica economica per il 2023". (Rin)