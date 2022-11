Usa: elezioni medio termine, pressioni in almeno tre Stati per invalidare voti per corrispondenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano ha iniziato a fare pressioni in almeno tre Stati per invalidare migliaia di voti per corrispondenza nel quadro delle elezioni di medio termine in programma per domani, martedì 8 novembre. Tra questi figura anche la Pennsylvania, tra le corse più strategiche per determinare a chi andrà il controllo del Senato, dove la Corte suprema statale ha stabilito che gli scrutinatori non dovranno considerare le lettere su cui gli elettori non hanno messo la data di invio, accogliendo una richiesta avanzata dal Comitato nazionale dei repubblicani. Migliaia di voti sono già stati messi da parte a causa della decisione. Anche in Michigan, la candidata repubblicana all’incarico di segretaria di Stato, Kristina Karamo, ha avviato una causa legale per eliminare dal conteggio i voti in assenza che non sono stati presentati senza un valido documento di identità. Una situazione simile è stata riscontrata anche in Wisconsin, dove un tribunale ha stabilito che i voti per corrispondenza non saranno conteggiati se gli elettori non avranno indicato anche il proprio indirizzo. (Was)