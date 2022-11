Speciale infrastrutture: Norvegia, colonnello Halvorsen, attacchi russi contro gasdotti scenario realistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attacchi russi contro i gasdotti sottomarini della Norvegia sono uno “scenario realistico”. La Russia potrebbe impiegare i suoi mini-sommergibili per collocare cariche esplosive su queste infrastrutture e poi “far saltare in aria tutto”. È quanto afferma il colonnello dell'aeronautica norvegese Arvid Halvorsen , come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per l'ufficiale, la Norvegia fronteggia il “rischio elevato” di attacchi contro le proprie infrastrutture a causa del suo ruolo di fornitore di energia al resto dell'Europa. “Purtroppo”, evidenzia Halvorsen, sul piano militare è “impossibile presidiare l'intera infrastruttura”. La sola rete di gasdotti della Norvegia è, infatti, lunga “circa novemila chilometri”. Inoltre, in tutto il Paese, sono presenti impianti elettrici o idroelettrici con le loro reti. Pertanto, come sottolineato dal Halvorsen, “la vulnerabilità in quest'area è davvero grande”. Le Forze armate norvegesi hanno, quindi, rafforzato la sorveglianza delle infrastrutture critiche, ma rimane “impossibile monitorare completamente la rete dei gasdotti”. Per Halvorsen, attacchi della Russia contro queste condotte sono, quindi, “resi più difficili”, ma non vi è “alcuna garanzia” che non possano verificarsi. (Geb)