Speciale infrastrutture: Salvini, tra dossier anche intervento autostradale promesso in Libia

23 luglio 2021

- Tra i vari dossier del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili c'è anche la realizzazione dell'autostrada costiera per collegare l'est e l'ovest della Libia. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. "In Libia ci sono diverse fazioni. L’Italia promette da tanti anni di fare delle infrastrutture. Uno dei dossier in campo è un intervento autostradale promesso da anni che avvicinerebbe le parti in conflitto e spero possa far tornare l'Italia protagonista", ha detto Salvini. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", la diplomazia economica italiana è al lavoro per far partire, in particolare, i lavori sul tratto occidentale della strada che dovrebbe collegare Tripoli al confine con la Tunisia. (Rin)