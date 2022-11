Speciale infrastrutture: Piemonte, stanziati oltre 59,3 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato oltre 59,3 milioni di fondi Pnrr per 87 interventi contro il rischio idrogeologico. Gli interventi saranno concentrati soprattutto nel Cuneese e nell'Alessandrino con rispettivamente risorse oltre i 15,8 milioni e i 13,7 milioni di euro. "Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati fin dal primo giorno in cui il Governo ha iniziato a parlare di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Era fondamentale che per la nostra Regione ci fosse una parte consistente legata agli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Piemonte negli ultimi tre anni, soprattutto in alcuni territori, è stato fortemente colpito da questo tipo di calamità, creando ingenti danni, sia da un punto di vista ambientale che per le colture e le imprese. Questo dialogo costante con Roma ci ha portato a uno stanziamento rilevante che diventa realtà e possiamo finalmente comunicare che ci sono stati assegnati 59,3 milioni di euro per 87 interventi sul territorio piemontese a favore di Comuni, Province, Agenzia interregionale per il fiume Po, che andranno a migliorare notevolmente le condizioni di sicurezza idraulica e anche la viabilità dei nostri territori. (Rpi)