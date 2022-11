Pa: Zangrillo, nuove assunzioni? Gestire turn-over in modo virtuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di nuove assunzioni nella Pa "sicuramente noi dobbiamo gestire un turn over in modo virtuoso, avremo tante persone che nel corso del tempo maturano i requisiti per la pensione e che dovranno esser rimpiazzati dai giovani. Sicuramente l'obiettivo è dare sempre più competenza alla Pa". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il ministro della Pubblica amministrazione e senatore di Fratelli d'Italia, Paolo Zangrillo. "Numeri non ne ho ancora - ha spiegato - stiamo facendo grandissimo lavoro per rendere più 'intelligenti' i percorsi di inserimento in azienda". (Rin)