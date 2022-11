Viabilità: Aspi, su A4 da questa sera chiusure del tratto Seriate - Palazzolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire prove di carico del viadotto sul fiume Oglio, nelle quattro notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre, con orario 22-5 saranno chiusi: il tratto compreso tra Seriate e Palazzolo, verso Brescia; la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni - verso Brescia e Milano; le stazioni di Grumello e Ponte Oglio, in entrata verso Brescia. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto Seriate-Palazzolo, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, percorrere la SS498 e la SS573 seguendo le indicazioni per Brescia/Cremona, proseguire sulla SP469 verso Sarnico e rientrare in A4 alla stazione di Palazzolo; per la chiusura dell'entrata Seriate, Grumello e Ponte Oglio verso Brescia: Palazzolo; per la chiusura dell'entrata Seriate verso Milano: Bergamo.(Com)