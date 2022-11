Cina-Pakistan: ministero Esteri Pechino non conferma assistenza finanziaria a Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina non ha confermato le manovre finanziarie per 8,8 miliardi di dollari a sostegno dell'economia del Pakistan annunciate dalla stampa di Islamabad, chiarendo che Pechino continuerà a fornire assistenza al Paese nei limiti delle sue capacità. "Cina e Pakistan sono partner di cooperazione strategica per tutte le stagioni. I nostri due Paesi si sono sempre sostenuti a vicenda, hanno lavorato insieme per uno sviluppo condiviso e sono stati uniti nei momenti di difficoltà. Abbiamo sostenuto gli sforzi del Pakistan per raggiungere la stabilità finanziaria nell'ambito delle nostre capacità e continueremo a farlo", ha detto il portavoce Zhao Lijian durante la conferenza stampa odierna, invitando a rivolgere le domande sulle manovre finanziarie relative al Pakistan alle "autorità competenti". (segue) (Cip)