Cina-Pakistan: ministero Esteri Pechino non conferma assistenza finanziaria a Islamabad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal quotidiano pachistano "The News", la Cina e l'Arabia Saudita hanno assicurato al Pakistan l'erogazione di un pacchetto finanziario da 13 miliardi di dollari che comprenderà anche il rinnovo di prestiti ed altre misure in linea con l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La Cina contribuirà al pacchetto con 8,8 miliardi di dollari e Riad con 4,2 miliardi di dollari, fondi che intendono stanziare per l'anno fiscale in corso. Se entrambi i pacchetti finanziari si concretizzeranno, i fondi daranno respiro all'economia in difficoltà del Pakistan, la cui Banca centrale possiede al momento riserve di valuta estera per soli circa 8,9 miliardi di dollari. "La Cina e l'Arabia Saudita hanno assicurato alle delegazioni pachistane guidate dal primo ministro Shehbaz Sharif durante le recenti visite che si prenderanno cura delle esigenze finanziarie di Islamabad fino a giugno 2023", ha detto il ministro delle Finanze pachistano, Ishaq Dar, a un gruppo di giornalisti, precisando che Pechino ha assicurato al Pakistan che avrebbe rinnovato depositi sovrani per oltre 4 miliardi di dollari in tutte le prossime scadenze. (segue) (Cip)