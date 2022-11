Cina-Pakistan: ministero Esteri Pechino non conferma assistenza finanziaria a Islamabad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi, ha affermato, hanno inoltre assicurato che anche i prestiti commerciali di 3,3 miliardi di dollari saranno forniti a tempo debito. Ha affermato che la Cina ha anche concesso un segnale verde per aumentare l'importo degli Swap fornendo ulteriori 1,45 miliardi di dollari in modo che il pacchetto totale cinese salisse a 8,8 miliardi per l'anno finanziario in corso. La Bank of China, ha detto, ha già fornito 200 milioni di dollari di recente. Dar ha spiegato inoltre che il Pakistan e la Cina hanno deciso di riprendere i lavori interrotti sulla linea ferroviaria principale Mainline-1 da Karachi a Peshawar, che sarebbe stata costruita con un costo stimato di 9,8 miliardi di dollari - in aumento rispetto ai 6,3 miliardi stimati -, e aggiunto che la Cina ha anche accettato di finanziare la Karachi Circular Railway (Kcr). (Cip)