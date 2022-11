Francia: nove vescovi segnalati per presunte violenze sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove vescovi francesi, alcuni dei quali non più in servizio, sono stati segnalati alla giustizia civile o a quella canonica per sospette violenze sessuali. Lo ha dichiarato durante un punto stampa tenuto a Lourdes il presidente della Conferenza dei vescovi di Francia (Cef), monsignor Eric de Moulins-Beaufort. "Oggi ci sono sei casi di vescovi che sono stati messi in causa davanti alla giustizia del nostro Paese o davanti alla giustizia canonica", ha detto de Moulins-Beaufort. "Altri due, che non sono più in servizio, sono oggi oggetto di inchieste da parte della giustizia del nostro Paese dopo delle segnalazioni fatte da un vescovo e di una procedura canonica", ha aggiunto il presidente del (Cef). "Un terzo è oggetto di una segnalazione al procuratore" che al momento non "ha dato risposte", ha spiegato de Moulins-Beaufort. (Frp)