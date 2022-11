Sardegna: prove di carico su viadotto Coghinas, domani chiuso tratto della statale 672 nel Sassarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire prove di carico sul viadotto 'Coghinas', domani martedì 8 novembre sarà chiuso temporaneamente un tratto di 5 chilometri della strada statale 672 "Sassari Tempio", tra Perfugas e Bortigiadas, in provincia di Sassari. Il provvedimento, in vigore nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17 tra il chilometro 33,300 e il chilometro 38,400, prevede la deviazione del traffico sulla strada statale 127, con un aumento dei tempi di percorrenza pari a 5 minuti. Gli interventi sono propedeutici alle attività di progettazione per i successivi lavori di risanamento dell'opera. (Rsc)