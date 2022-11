Torino: ennesima morte sul lavoro, 41enne travolto da diversi tubi di ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo incidente mortale sul lavoro a Torino. E' avvenuto questa mattina a La Loggia, dove un operaio di 40 anni è stato travolto da diversi tubi di metallo mentre si trovava all'interno del magazzino di un'azienda metalmeccanica. "Non è davvero più tollerabile che ogni giorno in Italia ci sia un morto sul lavoro - ha affermato il segretario generale della Fiom Cgil di Torino Edi Lazzi -. Torino è una delle città dove, purtroppo, gli incidenti si stanno verificando con una frequenza altissima. La mancanza di investimenti sulla salute e sicurezza da parte delle imprese, la pressione sulla velocità in cui compiere le operazioni di lavoro per abbassare i costi, il flagello del lavoro precario che rende i lavoratori maggiormente ricattabili e la mancanza di controlli per la carenza di ispettori sono le cause principali di questo continuo stillicidio. Bisogna intervenire con forza con provvedimenti ad hoc, varati a livello governativo, che siano efficaci nell’azzerare una volta per tutte le morti sul lavoro", ha concluso. (Rpi)