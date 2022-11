Spagna: Podemos chiede a ministra Diaz chiarimenti su sua candidatura in vista prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di sinistra spagnolo, Unidas Podemos, ha chiesto alla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, di chiarire se vuole essere la sua candidata alle elezioni generali del 2023 con la piattaforma politica Sumar. Lo ha riferito il co-portavoce della formazione politica, Javier Sánchez Serna, spiegando che fino a questo momento la ministra non ha fornito "informazioni" al riguardo. In questo senso Sánchez Serna ha spiegato che quando Diaz finirà di organizzare la sua piattaforma ascolteranno la sua proposta con la priorità di raggiungere un'alleanza elettorale, come riportato dall'agenzia di stampa "Europa Press". Negli ultimi mesi Podemos ha insistito sul fatto che Diaz è la sua "scommessa" come capo della lista per le prossime elezioni generali, anche se Sanchez Serna ha sottolineato che spetta a lei prendere questa decisione. "Lavoreremo per una coalizione tra Podemos e il partito Sumar", ha detto, indicando però che la priorità ora è quella di uscire nel nuovo ciclo elettorale per promuovere governi progressisti più forti nei consigli locali. (Spm)