Roma: presidente Municipio V, da Fd'I speculazioni su Pigneto, concentrati su soluzioni

21 luglio 2021

- Il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, replica alle dichiarazioni dei giorni scorsi degli esponenti di Fratelli d'Italia, il senatore Andrea De Priamo ed Enzo Blasi. In una nota Caliste spiega che i due fanno "una singolare ricostruzione sull'impegno dell'amministrazione municipale per il Pigneto, motivo per cui ritengo fondamentale fare alcune precisazioni. Dal nostro insediamento a oggi - spiega Caliste - la Giunta e il Consiglio hanno lavorato affinché le molteplici criticità che da anni interessano il Pigneto e altri quartieri potessero essere affrontate in modo razionale con tutti gli organi competenti. Sul fronte del decoro, infatti, è stata avviata e successivamente rafforzata la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, al fine di ridurre i conferimenti in strada e conseguentemente la pressione sulla raccolta. Al tempo stesso - sottolinea il presidente del Municipio Roma V - Ama su sollecitazione dell'amministrazione municipale e capitolina ha intensificato le frequenze delle pulizie, come anche il Servizio giardini che da alcuni mesi opera nel quartiere nel weekend per far fronte alle conseguenze della movida. Ma è sul tema della sicurezza - precisa Caliste - che, nonostante non rientri tra le competenze municipali, abbiamo chiesto e ottenuto dalla prefettura la convocazione ogni mese di un osservatorio con polizia locale e forze dell'ordine, allargando in alcune specifiche situazioni alla cittadinanza". (segue) (Com)