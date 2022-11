Roma: presidente Municipio V, da Fd'I speculazioni su Pigneto, concentrati su soluzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bene precisare - prosegue Caliste nella nota - come in più occasioni abbiamo sollecitato la prefettura a porre una maggiore attenzione per il Pigneto e altre zone del territorio, tanto da richiedere la convocazione del Comitato cittadino per la sicurezza con la presenza del sindaco e del prefetto. Auspichiamo quindi che il ministro degli Interni del nuovo governo, fino a ieri prefetto di Roma, si attivi affinché le istanze rappresentate dai cittadini e dal Municipio trovino maggior riscontro nei fatti. Non comprendiamo - afferma il presidente del Municipio Roma V - come un consigliere capitolino, oggi senatore, possa coinvolgere l'amministrazione municipale, pur sapendo quali sono le competenze di un ente di prossimità. Molto c'è ancora da fare, ma per quanto ci riguarda è stato avviato un percorso, che è bene che non rimanga isolato e che venga sostenuto anche dagli altri livelli istituzionali; per questa ragione suggeriamo ai mittenti della nota e dell'interrogazione in Assemblea Capitolina di porre gli stessi quesiti al governo, al ministero degli Interni e alla prefettura. Noi continuiamo a concentrarci sulle soluzioni, la campagna elettorale è finita ed è ora di passare ai fatti", conclude Caliste. (Com)