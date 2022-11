Viabilità: Aspi, questa notte su A9 chiuso lo svincolo di Lomazzo Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di questa sera, lunedì 7, alle 5 di martedì 8 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata di Lomazzo Sud per chi è diretto verso Lainate e Fino Mornasco per chi è diretto verso Chiasso.(Com)