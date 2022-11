Migranti: Lucaselli (Fd'I), rispetto regole è scelta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invocare il rispetto delle regole sul dossier migratorio è una scelta politica, che questo governo sta rivendicando in piena discontinuità rispetto al precedente. Ed è l'unico modo per coinvolgere l'Unione europea nella gestione del fenomeno. Non si può pensare che siano esclusivamente i Paesi mediterranei, e l'Italia in particolare, a farsi carico dei flussi migratori, considerando l'importanza delle cause scatenanti che coinvolgono soprattutto l'Africa". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "Dal trend demografico alle condizioni economiche, fino a certe pulsioni egemoniche di Paesi, come la Russia, che potrebbero avere tutto l'interesse a fare dell'esodo un'arma geopolitica. La sinistra abbandoni il suo vessillo ideologico di un'accoglienza illimitata e partecipi al confronto con realismo", conclude. (Rin)