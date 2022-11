Scuola: Corbucci-Fermariello (Pd Roma), avanti con revisione graduatoria educatrici asili nido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della seduta - aggiungono Corbucci e Fermariello - è emerso che si sta ancora lavorando sulla revisione della graduatoria ai fini della sua pubblicazione. Sul fronte invece del fabbisogno di personale, con la modifica del 23 novembre al piano assunzionale 2022-2024, in linea con quanto previsto nella memoria di Giunta approvata il 29 luglio, è stata prevista l'assunzione di 200 nuove insegnanti entro il 2022 e programmata l'assunzione di ulteriori 400 insegnanti entro i primi mesi del 2023. Il potenziamento dell'organico nelle scuole, la definizione di criteri chiari nell'attribuzione del personale anche a supporto dell'inclusione e la pubblicazione della graduatoria revisionata, che auspichiamo avvenga quanto prima, rappresentano un passo in avanti importante nella ridefinizione degli assetti del sistema scolastico capitolino". (Com)