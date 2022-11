Pakistan: il Pti riprenderà la sua marcia di protesta il 10 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) riprenderà giovedì 10 novembre la sua marcia di protesta, interrotta a causa dell’attentato al suo presidente ed ex premier, Imran Khan. Lo ha annunciato il vicepresidente del partito, Shah Mahmood Qureshi, che guiderà la protesta al posto di Khan finché il leader non si sarà ristabilito. Il Pti aveva inizialmente previsto di riprendere la marcia domani e aveva poi posticipato la ripresa dell’iniziativa al giorno successivo. La marcia è partita il 28 ottobre da Lahore con l’obiettivo di arrivare a Islamabad e chiedere elezioni anticipate. Durante il percorso, il 3 novembre a Wazirabad, Khan è stato ferito a una gamba con colpi di arma da fuoco. Il ministro dell’Interno, Rana Sanaullah, ha dichiarato che il governo è pronto a ricevere i manifestanti. Inoltre, ha sollecitato controlli medici trasparenti sulle condizioni di Khan. (segue) (Inn)