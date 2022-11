Egitto: Urso, partner importante ma caso Regeni ancora aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Per il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, “l'Egitto è un grande partner per noi” però “quello che è accaduto a un nostro cittadino in Egitto, Giulio Regeni, è un tema fondamentale, un fatto significativo” e resta un caso “aperto”. Lo ha affermato intervenendo a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. (Rin)