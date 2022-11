Russia: nominata nuova caporedattrice dell'agenzia di stampa "Regnum"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista Marina Akhmedova è stata nominata caporedattrice dell'agenzia di stampa russa "Regnum". Lo ha reso noto "Regnum" sul proprio sito, che ha sospeso il lavoro il 2 novembre a causa dei cambiamenti di gestione in azienda, e il predecessore di Akhmedova, Modest Kolerov, ha annunciato la sua rimozione dall'incarico. La nuova caporedattrice fa parte del Consiglio sotto il presidente della Federazione Russa per i Diritti umani, in precedenza ha lavorato come vicedirettrice della rivista "Russkij Reporter". (Rum)