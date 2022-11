Calcio: Trabucco (CG), ottima notizia candidatura Roma per Europei 2032

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura della città di Roma per gli Europei di calcio2032 è "un'ottima notizia". Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. "Siamo davvero contenti di poter proporre la candidatura di Roma per Euro2032 - afferma Trabucco. Inutile negare come le manifestazioni di calcio abbiano un appeal particolarmente alto in termini di affezione del pubblico; a tal proposito la candidatura può essere una grande possibilità, non solo per la Capitale ma per l'intera Nazione, per dimostrare come Roma sia la sede ideale delle grandi manifestazioni sportive internazionali. Stiamo portando avanti con coerenza e determinazione l'idea di rilancio della nostra città e Euro 2032 può rappresentare un ennesimo trampolino in questa direzione: sia in termini di visibilità del brand Roma nel mondo ma anche per riqualificare gli impianti sportivi del territorio e, soprattutto, per creare occasioni di occupazione e di incremento turistico. Ringrazio il presidente Gravina e il sindaco Roberto Gualtieri per l'impegno palesato nella presentazione del progetto che ci auguriamo fortemente vada in porto", conclude Trabucco. (Com)